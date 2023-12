Mani di Felipe Anderson in Empoli Lazio, Trefoloni spiega: «Ecco perchè non è rigore» – VIDEO

Mani di Felipe Anderson in Empoli-Lazio, l’ex arbitro Trefoloni ha spiegato il motivo per cui non è stato fischiato il rigore

Intervenuto a Open Var su DAZN, l’ex arbitro Trefoloni ha parlato così del mani di Felipe Anderson in Empoli-Lazio:

«Una bella lettura dal campo, a livello regolamentare un calciatore che arriva a toccare il pallone col braccio a seguito di una giocata deliberata. Tipo Gila in Lazio-Inter, li non parliamo esattamente di autogiacata, ma anche quello non punibile. Questo addirittura è proprio chiaro il movimento, è codificato a livello regolamentare come quei casi non punibili».