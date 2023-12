Mandas: «Vi racconto come è nato il mio arrivo alla Lazio»

Mandas, il portiere biancoceleste racconta come è nato il suo approdo in biancoceleste con un retroscena curioso

Ai microfoni di Betarades.gr, Mandas portiere della Lazio in un intervista racconta come è nato il suo arrivo in biancoceleste. Ecco le sue parole espresse a riguardo

PAROLE – Non avevo detto niente a nessuno, ma era scritto su tutti i giornali. È stato tutto improvviso e non avevo nemmeno preparato le cose. Ho portato con me scarpe e guanti nel caso avessi dovuto fare fotografie