Mandas a LSC: «Ringrazio Sarri e i tifosi. Vi svelo tutto sul mio debutto»

Christos Mandas, portiere della Lazio, si è raccontato così ai canali ufficiali del club dopo la vittoria contro la Roma

LE PAROLE – «Mi sento molto felice per il mio debutto, era importante vincere e sono felice di averlo fatto. Voglio ringraziare i tifosi, mister Sarri e Nenci per avermi dato fiducia facendomi giocare. Solo dalla riunione delle 16 ho saputo che avrei giocato. Io sono sempre pronto a cogliere le occasioni, sono contento di allenarmi con Provedel e Sepe. La vittoria è per i nostri tifosi perché so che il derby è molto importante per loro, ma anche per i compagni».