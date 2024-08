Mandas Lazio, il Wolverhampton sempre in PRESSING: hanno l’offerta pronta. A Formello idee CHIARE

Mandas Lazio, il Wolverhampton sempre in pressing per il portiere greco: hanno l’offerta già pronta. A Formello pensano questo

Come spiegato quest’oggi da Il Messaggero, il Wolverhampton sarebbe continuamente in pressing per arrivare all’acquisto di Christos Mandas, per il quale sarebbe già pronta un’offerta da 20 milioni di euro per l’acquisto a titolo definitivo.

Come ribadito da Fabiani più volte in questi giorni, e come sottolinea il quotidiano, però, da Formello non vogliono privarsi del greco che, quindi, non è un nome in uscita dal calciomercato Lazio.