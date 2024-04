Mandas a Sky: «Con mister Tudor è cambiata la mentalità della squadra, e per me essere qui è un sogno»

Mandas, il portiere biancoceleste commenta a caldo la vittoria di questa sera contro il Genoa elogiando anche il lavoro di Tudor

Al termine della partita vinta dalla Lazio con il Genoa, ai microfoni di LSC ha parlato Mandas il quale esterna la sua gioia per la vittoria sulla formazione di Gilardino

PAROLE – Bella partita, una vittoria partita importante dal punto vista piscologico e per i nostri tifosi. Noi dobbiao lottare in queste ultime partite e vedere dove arriviamo, cerchiamo di fare più punti possibili. Con l’arrivo di Tudor è cambiato il sistema e il modo di giocare, penso sia cambiata la psicologia all’interno, stiamo crescendo come squadra. Essere qui è un sogno, quando è iniziata la stagione speravo di arrivare a questo livello. Giocare per questa squadra è un sogno, è la più bella sensazione del mondo