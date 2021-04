Mancini e lo Scudetto con la Lazio: «Ricordo l'attesa e l'Olimpico pieno...»

Roberto Mancini – in un’intervista per La Gazzetta dello Sport – ha ricordato la vittoria dello Scudetto con la Lazio: le sue parole

Roberto Mancini – oggi ct della Nazionale azzurra – ha ripercorso le tappe della sua carriera per le colonne de La Gazzetta dello Sport. Tra i tanti momenti, c’è anche quello della vittoria dello Scudetto con la maglia della Lazio:

«Ricordo l’attesa in un Olimpico pieno. Eravamo quasi tutti convinti che saremmo andati allo spareggio, con il pari della Juve. Invece arrivò lo Scudetto. C’eravamo meritati la fortuna rimontando 9 punti alla Juve in 6 giornate. Era il risarcimento per il titolo buttato via l’anno prima, con 7 punti di vantaggio l’anno prima».