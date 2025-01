Mancini a Dazn: «Questa vittoria ci deve dare la spinta per risalire la classifica. Pellegrini? Ecco cosa ne penso»

Gianluca Mancini, difensore della Roma, ha parlato così della vittoria nel derby di questa sera contro la Lazio

Intervenuto ai microfoni di Dazn nel post-partita di Roma–Lazio, Gianluca Mancini ha parlato così del derby di questa sera:

PAROLE – «È bellissimo. Vedere i tifosi felici è la cosa più bella. Non abbiamo vinto il campionato, ma siamo contenti di questa vittoria. Nel girone d’andata abbiamo fatto poco, dobbiamo essere onesti. Questa spinta del derby deve darci qualcosa in più per risalire la classifica. Lorenzo lo vedo tutti i giorni, stava soffrendo e prima della partita gli ho detto di riprendersi questo stadio. Sono felicissimo perché se lo merita. Il mister ha portato serenità e tranquillità. Stiamo lavorando bene, l’importante è ritrovare l’ambiente. I tifosi sono parte delle nostre vittorie».