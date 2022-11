Mancini: «Partiti male ma nella ripresa ho visto un’ottima squadra»

Roberto Mancini ha parlato a Rai Sport dopo la sconfitta dell’Italia contro l’Austria. Le sue dichiarazioni

PAROLE – «Il secondo tempo siamo stati i soliti, ma per il resto ci hanno messo in difficoltà, abbiamo sofferto e fatto tanti errori. Ci è mancato soltanto il gol nella ripresa. Ci vuole tempo per trovare la quadratura di tutto. Peccato aver chiuso con una sconfitta questa annata. Modulo? Non è andato benissimo nel primo tempo, squadra troppo lunga e abbiamo lasciato tanti spazi. Nel secondo tempo ho visto un’ottima squadra».