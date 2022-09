Mancini, la figlia svela: «Simpatizzo Lazio. Agli Europei...»

La figlia di Roberto Mancini, Camilla, ha raccontato su Instagram alcuni aneddoti rispondendo alle domande dei follower

EUROPEO – «La prima cosa che ho detto quando abbiamo vinto l’Europeo? Ca**o non ci credo, abbiamo vinto, siamo campioni d’Europa. Avevo il telefono spento, troppa ansia. E poi via con 1000 chiamate e messaggi».

MONDIALE: «Mi dispiace per mio padre in primis perché comunque ci ha messo impegno e sacrificio e poi per tutti gli italiani, me compresa. Però amen, non si può rimuginare o voler controllare e cambiare cose che sfuggono dal nostro controllo».

SQUADRA DEL CUORE – «Per quale squadra tifo? L’ho detto tante volte, simpatizzo per la Lazio».