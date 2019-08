Tounkara saluta: «Grazie Lazio, col tuo calore mi hai riempito il cuore» – FOTO

Mamadou Tounkara lascia la Lazio dopo sette anni dal suo arrivo. Il senegalese ha voluto salutare il club biancoceleste con un lungo post su Instagram

Sette anni conditi da tanti successi con la Primavera e un salto definitivo in prima squadra mai arrivato. Lascia la Lazio Mamadou Tounkara, che si trasferisce a titolo definitivo alla Viterbese. Il senegalese è sbarcato ad agosto del 2012 nella Capitale, insieme all’amico Keita Balde. E’ arrivato che era poco più che un bambino e se ne va dopo esser diventato quasi un uomo.

ADDIO – Commovente il suo suo saluto con un post su Instagram, accompagnato da alcune foto che ripercorrono tutto il suo percorso laziale: «Da quando molti anni fa sono arrivato quì nella Lazio è stato un viaggio lungo e intenso ma è stato sempre accompagnato dall’amore che ho per questa maglia. Oggi per me è arrivato il momento di andare via e di ringraziarvi, perché tutti voi mi avete insegnato qualcosa di importante, nessuno escluso. Saluto infine i miei compagni, diventati per me una seconda famiglia insieme a tutte quelle persone che lavorano a Formello ogni giorno e che non mi hanno fatto mai mancare nulla. Grazie LAZIO che con il tuo calore mi hai sempre riempito il cuore e permesso di non arrendermi MAI anche nei momenti più difficili!

Vi voglio bene. Siete stati la mia FORZA. GRAZIE

Mamadou Tounkara».