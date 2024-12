Malusci sicuro: «La Lazio sta facendo un ottimo inizio di stagione nonostante la sconfitta di Parma»

Malusci, l’ex centrocampista analizza l’inizio di stagione delle squadre focalizzandosi anche sulla squadra di Baroni: ecco le sue parole a riguardo

A poche settimane dalla fine del girone di andata di serie A, è tempo di bilanci per le squadre tra cui anche la Lazio e ad esprimersi a riguardo ci pensa l’ex centrocampista Malusci

MALUSCI – In questa stagione, non mi sembra che ci sia la classica squadra da “ammazza-campionato”, come l’Inter dello scorso anno o il Napoli di due anni fa. Tutte le big non stanno andando fortissimo ed è noto che per vincere un campionato c’è bisogno di portare avanti uno standard di rendimento continuo. Soltanto il Napoli e l’Inter, oggettivamente, sono quelle che possono aumentare il passo, anche se non sono riuscite a staccarsi in classifica. Escludendo la Roma che sta avendo tantissime difficoltà, il Milan sta soffrendo molto ma cerca sussulti di orgoglio per non staccarsi troppo dalle sue rivali. L’Atalanta sta facendo molto bene e non mi sorprende più, inizia sempre un po’ in sordina, ma quando riesce a far emergere tutta la condizione fisica diventa una forza della natura. Anche la Lazio sta facendo un buon campionato, seppur ridimensionata dalla sconfitta di Parma