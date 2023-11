Maltempo in Toscana, la serie A terrà un minuto di silenzio per le vittime

Maltempo in Toscana, a causa dei disagi che stanno sconvolgendo la regione la serie A terrà un minuto di silenzio per le vittime coinvolte

La FIGC mostra la sua vicinanza alla Toscana dopo quanto accaduto negli ultimi giorni. Disposto un minuto di silenzio su tutti i campi da calcio per questo fine-settimana.

IL COMUNICATO – In memoria delle vittime e in segno di vicinanza nei confronti della popolazione della Toscana e di tutti i territori colpiti dagli eventi calamitosi delle ultime ore, il presidente della Figc, Gabriele Gravina, ha disposto un minuto di raccoglimento da osservare in occasione delle gare di tutti i campionati in programma nel fine settimana (compresi anticipi e posticipi).