Maldini Lazio, adesso è ufficiale! Il comunicato del club
Maldini Lazio, adesso è ufficiale l’ingaggio del classe 2001: lo rende noto lo stesso club biancoceleste in un comunicato
Adesso è ufficiale: Daniel Maldini è un nuovo giocatore della Lazio. Lo rende noto lo stesso club biancoceleste in un comunicato diramato sul proprio sito ufficiale:
«La S.S. Lazio comunica di aver acquisito a titolo temporaneo, con opzione e obbligo, i diritti del contratto sportivo del calciatore Daniel Maldini, proveniente dall`Atalanta Bergamasca Calcio.».
