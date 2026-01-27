Connect with us

Maldini Lazio, adesso è ufficiale! Il comunicato del club

3 ore ago

Maldini Lazio, adesso è ufficiale l’ingaggio del classe 2001: lo rende noto lo stesso club biancoceleste in un comunicato

Adesso è ufficiale: Daniel Maldini è un nuovo giocatore della Lazio. Lo rende noto lo stesso club biancoceleste in un comunicato diramato sul proprio sito ufficiale:

«La S.S. Lazio comunica di aver acquisito a titolo temporaneo, con opzione e obbligo, i diritti del contratto sportivo del calciatore Daniel Maldini, proveniente dall`Atalanta Bergamasca Calcio.».

