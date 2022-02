Makengo: «Contro la Lazio conquistato un punto importante»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Jean-Victor Makengo ha parlato ai canali ufficiali dell’Udinese dopo il pareggio contro la Lazio.

«Quello di oggi è un punto molto importante, soprattutto per i punti che ci hanno tolto. Oggi si è vista una buona Udinese con idee, dopo la sconfitta contro il Verona per noi era molto importante fare punti. Sono cresciuto durante la partita, devo migliorare ancora ma mi sento bene in campo. Tucu è un giocatore importante per noi, è facile giocare con un giocatore di qualità come lui».