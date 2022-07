Muriqi, c’è ancora distanza tra la Lazio e il Maiorca: l’offerta degli spagnoli

Il Maiorca non soddisfa le richieste della Lazio per lasciare andare Muriqi: ecco l’offerta presentata ai biancocelesti

Il Maiorca vuole Muriqi, ma senza accontentare le richieste della Lazio. L’attaccante si è trasferito in Liga nella seconda parte di campionato, grazie alla formula del prestito con diritto di riscatto (fissato a 14 milioni). Tuttavia, il club non ha intenzione di accontentare le richieste dei biancocelesti: come riporta Mundo Deportivo, gli isolani mettono sul piatto 5 milioni e mezzo.

La Lazio non ha intenzione di scendere sotto i 10, anche per non perdere i benefici derivanti dal Decreto Crescita.