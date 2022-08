Maguire: «I media sono morbosi con Cr7 e superano i limiti!»

Harru Maguire, difensore e capitano del Manchester United, ha parlato così di Cristiano Ronaldo. Le sue dichiarazioni

Harry Maguire ai microfoni di Sky Sports ha difeso così Cristiano Ronaldo.

PAROLE – «Cristiano è un calciatore magnifico e anche una splendida persona da avere all’interno dello spogliatoio. Io so bene cosa voglia dire avere attorno a sé la morbosità dei media, ma lui la subisce ancora di più. Tutto quello che fa viene scrutinato alla massima potenza. Questo è quello che succede quando giochi in un club così importante. Dall’altro lato, però, quando le cose vanno bene ricevi parecchi elogi, il calcio va così, questo è il nostro sport. Ovviamente però ci sono dei limiti che non vanno superati e in Inghilterra dovremmo fare di più al riguardo».