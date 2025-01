Maglia Lazio, arriva la divisa speciale per i 125 anni del club: collaborazione tra Mizuno e NSS Sport - VIDEO

Maglia Lazio, arriva il speciale per l’anniversario dei 125 anni del club: collaborazione tra Mizuno e NSS Sport con un design anni ’70 – VIDEO

in occasione dei 125 anni del club esce una maglia Lazio speciale in collaborazione tra Mizuno e Nss Sports. Un kit speciale con dei riferimenti nel design agli anni ’70 che farà il suo debutto con il Verona.

DESCRIZIONE – «Un’aquila stilizzata è la protagonista della maglia Anniversary che celebra i 125 anni dalla fondazione della S.S. Lazio. Un kit che si ispira ai design del passato indossati dai biancocelesti, in particolare alle maglie di fine anni ’70.

Ma ci sono anche tanti altri dettagli: l’immancabile logo Mizuno, un pattern geometrico tono su tono nella zona centrale della maglia, come anche sulle maglie Home e Away di questa stagione, la scritta “9 gennaio 1900” sul backneck e, infine, le bande orizzontali all’altezza delle spalle, in tre tonalità di azzurro. Cosa ne pensate?»