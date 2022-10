Maestrelli, amore infinito dei tifosi: ecco la richiesta alla Lazio

Amore infinito da parte dei tifosi della Lazio per Tommaso Maestrelli: ecco la richiesta al club biancoceleste

Quella che si sta per concludere è stata – senza dubbio – la settimana di Tommaso Maestrelli che il 7 ottobre avrebbe compiuto 100 anni. Dalle celebrazioni contro lo Spezia, alla festa in Campidoglio fino alla visita dei Maestrelli ieri a Formello, sono stati giorni all’insegna del Maestro.

I tifosi non hanno dimenticato il loro storico tanto condottiero tanto che – secondo Il Messaggero – avrebbero avanzato una richiesta alla società. L’idea dell’esporre, nel settore dell’Olimpico che porta il suo nome, l’effigie dello storico allenatore è stata molto apprezzata dal popolo laziale tanto da far richiedere da molti che diventi un simulacro e che resti li per ogni gara casalinga dei biancocelesti.