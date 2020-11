Macedonia del Nord agli Europei, Pandev: «Era un sogno da trenta lunghi anni»

ll Secolo XIX riporta le parole del nuovo eroe della Macedonia del Nord

La Macedonia nel Nord si è qualificata alla fase finale di un Campionato Europeo per la prima volta nella storia, grazie ad un gol di Pandev alla Georgia. Il Secolo XIX ha riportato le parole dell’ex Lazio.

«Eroe di un popolo? No, siamo tutti eroi perché è merito di tutti. È un’emozione bellissima, il sogno si è avverato dopo vent’anni anni che gioco in Nazionale. Finalmente si è realizzata una cosa che la Macedonia sognava da trent’anni. Sono riuscito a fare quest’impresa e sono felicissimo di esserci riuscito alla fine della mia carriera. Ancora non ci crediamo, però ci siamo anche noi a questo Europeo».