Maccarone: «Normali gli alti e bassi di Sarri. Ci vuole tempo e pazienza»

Massimo Maccarone, ex attaccante, ha parlato ai microfoni di TMW Radio di Maurizio Sarri. Le sue dichiarazioni.

ATTACCANTI ITALIANI – «Il calcio è talmente veloce che non puoi mai sapere. Il fatto è che una volta nelle prima sei squadre italiane c’erano tutti attaccanti italiani, oggi non ce n’è uno là davanti se non Immobile alla Lazio. Questo fa la differenza, puntiamo poco sui settori giovanili: giro molto all’estero e vedo quanto lo curano. O cambiamo mentalità o ci saranno sempre meno italiani che giocheranno e potranno formarsi».

SARRI – «Sì, il mister è un grande allenatore. A Napoli ha fatto un grande calcio, al Chelsea e alla Juventus ha vinto. Non mi aspettavo andasse via subito da Torino, mentre gli alti e bassi alla Lazio credo siano normali. Per fare quello che vuole lui, poi, serve tempo e pazienza. Anche con noi, seppure fossimo giovani e in Serie B, al primo anno siamo partiti così così e dopo due-tre mesi siamo andati benissimo».