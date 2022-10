Maccabi Haifa Juve 2-0: disastro bianconero in Israele. Gli ottavi sono un miraggio

La Juve cola a picco in Israele: i bianconeri perdono 2-0 contro il Maccabi Haifa e vedono allontanarsi gli ottavi di Champions

Un primo tempo a dir poco disastroso condanna la Juventus al ko sul campo del Maccabi Haifa. Inizio da incubo e gol al 7’ di Atzili, protagonista assoluto e autore della doppietta in contropiede. Nella ripresa il risultato non cambia e ora ad Allegri servirà un miracolo per sperare di passare il turno in Champions League.

Come se non bastasse, si fa anche male Di Maria: problema muscolare alla coscia destra per lui ed entità dell’infortunio da valutare.