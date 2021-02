Lulic pronto per tornare titolare: ballottaggio con Fares contro la Sampdoria

Senad Lulic è pronto per tornare titolare ed occupare l’out di sinistra: ballotaggio con Fares contro la Sampdoria

Dopodomani la Lazio tornerà in campo all’Olimpico e ospiterà la Sampdoria di Ranieri. Simone Inzaghi non potrà contare su Lazzari (squalificato per bestemmia) e quindi adatterà Marusic sull’out di destra.

Per quanto riguarda la fascia opposta è vivo il ballottaggio tra Senad Lulic e Momo Fares. L”algerino non ha convinto nella prima parte di stagione nonostante le molte chances concessegli dal tecnico piacentino, poi l’infortunio di metà dicembre lo ha frenato tenendolo di fatto fuori dal campo fino ad ora. Il bosniaco invece potrebbe ritrovare la titolarità a distanza di più di un anno. Del 5 febbraio 2020 contro il Verona l’ultima apparizione dal primo minuto, poi l’operazione alla caviglia e il calvario del recupero.