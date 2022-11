Lukic Lazio, il Torino pensa al rinnovo: la situazione

Nelle scorse settimane Lukic è stato accostato anche alla Lazio. Il Torino intanto lavora al rinnovo del contratto

Infatti, come rivelato da Tuttosport, il suo contratto è in scadenza nel 2024. La trattativa sarebbe però in fase di stallo. Il giocatore infatti chiederebbe l’inserimento di una clausola rescissoria, considerata però troppo passa dai granata. Ed è per questo non si può escludere una cessione a gennaio, con una valutazione base di 15 milioni.