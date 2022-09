Luka Romero scalpita e sogna l'esordio europeo. Mentre il rinnovo...

Luka Romero sogna l’esordio europeo nella gara contro il Midtjylland. Intanto si riapre anche il discorso rinnovo…

La voglia di Luka Romero di essere protagonista va di pari passo con quella dei tifosi che lo vogliono vedere in campo. Visti gli acciacchi di Pedro e Zaccagni e Felipe Anderson che non ha mai saltato un match, la gara contro il Midtjylland potrebbe essere l’occasione giusta per mettere minuti nelle gambe.

Come riporta Il Messaggero, inoltre, Luka diventerà maggiorenne il 18 novembre e solo allora si potrà tornare a parlare di rinnovo. Attualmente il contratto che lo lega alla Lazio è in scadenza nel 2023 (ingaggio da 400.000 euro), ma la società sarebbe pronta a proporgli un quinquennale, sintomo della fiducia riposta in lui. Starà poi al ragazzo la decisione finale: voler crescere a Roma sotto i dettami di Sarri oppure salutare e accettare una delle tante offerte ricevute.