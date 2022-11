Luka Romero vuole una chance: in campo dal 1′ con il Feyenoord?

L’impatto di Luka Romero contro la Salernitana ha colpito tutti. Per lui potrebbe esserci una chance dal 1′ contro il Feyenoord?

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Repubblica, vista la necessità di concedere un po’ di riposo a Pedro, potrebbe toccare al 17enne, in ballottaggio con Cancellieri. La rifinitura in programma oggi potrebbe dare qualche indicazione in più.