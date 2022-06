Luiz Felipe, debutto in Nazionale con la Germania?

Possibile debutto in Nazionale per Luiz Felipe nella sfida di domani contro la Germania, valida per la Nations League

Come riportato da La Stampa, Mancini potrebbe dare fiducia all’ormai ex biancoceleste e schierarlo dal 1′ nel match contro i tedeschi, che chiuderà il tour de force degli azzurri, al momento in testa al proprio girone.