Lazio, ora si pensa a blindare Luiz Felipe: rinnovo con clausola

La Lazio vuole blindare Luiz Felipe. Il difensore brasiliano piace a mezza Europa: i biancocelesti preparano il rinnovo

Le sirene europee hanno messo fretta alla Lazio. La priorità del club, adesso, è blindare Luiz Felipe: un vero e proprio colpo da maestro di Tare. Dalla Serie D brasiliana alla Serie A in pochi anni, un salto di qualità che gli ha fatto guadagnare un posto nella Top 16 dei difensori centrali, stilata da L’Equipe.

Il giocatore è legato alla Lazio fino al 2022 ma – come riportato dal Corriere dello Sport – la società è pronta ad offrirgli il rinnovo con l’adeguamento dell’ingaggio e l’inserimento della clausola rescissoria. Un’idea favorevole anche al ragazzo, che potrà così sfruttare il palco della Champions League per mettersi ancora di più in mostra.