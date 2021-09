Luiz Felipe: «Pareggio amaro, ma ogni volta miglioriamo»

Al termine del match contro il Cagliari – XXX – è intervenuto a Lazio Style Radio per commentare il risultato

Ai microfoni di Lazio Style Radio, Luiz Felipe è intervenuto per commentare il risultato del match tra Lazio e Cagliari

RISULTATO – «Pareggio amaro perchè abbiamo fatto 45 minuti straordinari. Serve per imparare, le partite durano 90 minuti, siamo stati bravi a pareggiare, ma amaro per quello che abbiamo fatto. Adesso riposiamo, perchè giovedì abbiamo una gara importante».

FILOSOFIA SARRI – «C’è un po’ di difficoltà, ma non è una scusa. Dobbiamo stare 90 minuti concentrati e non prendere gol in 20 secondi. Vedremo cosa abbiamo sbagliato per non farlo più».

RUOLO – «Il mister chiede sempre di giocare e non buttare il pallone, oggi abbiamo fatto benissimo il primo tempo e un passo in avanti».

ATTEGGIAMENTO – «In Serie A non c’è mai una squadra facile da affrontare, tutte le gare sono difficili. Ora pensiamo al Torino, se giochiamo come nel primo tempo di oggi, possiamo fare bene. Poi pensiamo al derby».