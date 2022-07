Luis Maximiano, il portiere portoghese deve ancora crescere

Luis Maximiano in queste settimane ha messo in evidenza alcuni limiti e alcuni difetti: il portoghese deve ancora crescere

Luis Maximiano in queste settimane ha messo in evidenza alcuni limiti e alcuni difetti. Insomma, il portoghese deve ancora crescere.

Come evidenziato da Il Messaggero, il lusitano al momento non darebbe certezze, perché ha bisogno di adattarsi pian piano a un nuovo calcio e alla Serie A. L’ex Granada deve

migliorare coi piedi e nella postura, che gli fa perdere tempo nei tuffi, come accaduto nella terza rete subita da lontano da Coda contro il Genoa. Insomma, serviranno allenamento specifici, un po’ come accaduto con Strakosha. Grigioni ci crede, ma il tempo stringe. Il Bologna non è poi così lontano.