Luis Alberto a Sky: «Ecco cosa ci è mancato col Milan, stasera dipende da noi»

Luis Alberto, trequartista spagnolo della Lazio, ha parlato nel pre-partita della gara di questa sera all’Olimpico contro il Lecce

Luis Alberto è stato intervistato da Sky nel pre-partita di Lazio-Lecce:

«Ci è mancata personalità nel gioco, cattiveria nel difendere. Adesso però pensiamo solo al Lecce. Siamo ancora in una buona posizione e tutto dipende da noi. Oggi c’è una delle quattro finali che mancano e non si può sbagliare ancora. Io regista? Non lo abbiamo mai provato, ma so che lo posso fare. Se c’è bisogno per caratteristiche ci sarò io a giocare lì. C’è Marcos Antonio e in panchina c’è Bertini».