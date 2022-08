Luis Alberto Siviglia, spunta l’ipotesi prestito per sbloccare la trattativa: i dettagli

Calciomercato Lazio: per la possibile cessione di Luis Alberto al Siviglia, i biancocelesti starebbero pensando anche al prestito

La trattativa tra la Lazio e il Siviglia per la cessione di Luis Alberto resta in piedi. E secondo quanto riportato da Il Messaggero, per sbloccare l’affare sarebbe spuntata anche l’ipotesi prestito con diritto o obbligo di riscatto.

Una formula che andrebbe anche a favore dei biancocelesti. Il 30% della rivendita da pattuire al Liverpool, infatti, sarebbe da pagare solamente sulla parte fissa senza il conteggio di bonus e vari oneri per il prestito. Così facendo, Lotito potrebbe incassare una cifra netta molto più vicina alla sue richieste per Luis Alberto.