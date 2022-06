Luis Alberto Siviglia, spagnoli pronti al rilancio? Le cifre

Luis Alberto è sempre più in orbita Siviglia. Gli spagnoli sembrerebbero essere pronti al rilancio per convincere la Lazio

Un’offerta di base fissa di 22 milioni più bonus potrebbe far vacillare i biancocelesti, con il Mago che tornerebbe in quella che considera casa sua. In caso di addio, il sostituto potrebbe essere Ilic, ma occhio alle richieste del Verona.