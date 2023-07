Luis Alberto, rinnovo con la Lazio di nuovo bloccato: non c’è nessuna firma ma il giocatore continua a vedersi in biancoceleste

Come scrive il Corriere dello Sport è di nuovo bloccato il rinnovo di Luis Alberto con il calciomercato Lazio.

Le firme sbandierate nei giorni scorsi non esistono, lo spagnolo deve ancora siglare il contratto fino al 2027 con opzione 2028. I contratti restano in mano agli agenti della You First, assicurano che non si tratta di problemi legati alle commissioni. Ci sono aspetti da chiarire e si sta lavorando affinché vengano chiariti e il giocatore possa firmare. Luis Alberto pensa solo al futuro con la Lazio.