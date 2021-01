Luis Alberto professione goleador: lo spagnolo raggiunge Inzaghi

In questa stagione Luis Alberto si è riscoperto goleador più che assist: raggiunti i 26 gol segnati da Simone Inzaghi

In questa stagione Luis Alberto si è riscoperto goleador più che assistman. Come riporta Il Corriere della Sera sono già 6 le reti di questo 2020-21, quante in tutto lo scorso campionato.

Per lo spagnolosi tratta già di un record perché, nemmeno nella sua stagione migliore (2017-18) chiuse l’andata a quota 5. Il Mago è arrivato a 28 centri in Serie A eguagliando quanto fatto da Simone Inzaghi con la maglia biancoceleste.