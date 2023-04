Luis Alberto arrabbiato con Sarri, il vero motivo: c’entra Milinkovic

Luis Alberto ieri contro il Monza ha sbottato contro Sarri all’uscita dal campo dopo il cambio: allo spagnolo non va giù una cosa

Nonostante l’importantissima vittoria di ieri della Lazio sul Monza, in casa biancoceleste c’è da sottolineare il forte malcontento di Luis Alberto per la sostituzione a 20 minuti dalla fine con lo spagnolo che ha inveito contro Sarri evitandone la stretta di mano.

Già, perché a Luis non va proprio giù che l’allenatore sostituisca sempre lui e non Milinkovic, anche quando gioca meglio e corre avanti e indietro. Sarri comunque se lo gode: l’applicazione messa in campo è tutto ciò che il tecnico ha sempre cercato.