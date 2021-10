Luis Alberto e Milinkovic, davvero non possono giocare insieme?

Il mancato impiego di Luis Alberto sembra davvero creare in caso. Ma davvero non può giocare con Milinkovic?

«È difficile vederli insieme. Se poi si riesce a trovare una fase difensiva più convincente è una soluzione che prima o poi si dovrà riproporre. Gli allenamenti di Luis ci dicono che predilige momenti di gara più dolci, meno intensi». Queste parole ieri di Sarri nel post partita hanno creato tanti discussioni e chiacchiericci.

Insomma, sembra che al momento Luis Alberto e Milinkovic non possano giocare insieme. Quantomeno al momento. Il mister biancocelste, vedendo le sfide con Inter e Marsiglia, sembra aver trovato la quadra con l’utilizzo di Basic che pare aver dato solidità e compatteezza. Va detto però che, sia contro i nerazzurri che contro i francesi, l’ingresso dello spagnolo ha permesso alla Lazio di esser più brillante e incisiva. Il Mago utilizzato a partita in corso può essere devastante, ma resta ovviamente il problema gestionale. Ora non resta che attendere che accadrà con il Verona.