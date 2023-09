Luis Alberto luce della Lazio: nel mirino la Spagna e Milinkovic

Luis Alberto è stato l’unica luce della Lazio nella sconfitta di ieri contro la Juve: il Mago punta Milinkovic e non solo

Come riportato dal Corriere dello Sport, Luis Alberto è stato l’unica luce della Lazio nella sfida persa ieri contro la Juve allo Stadium.

Non solo il gol, l’ennesima perla dopo quella di Napoli, dell’illusoria rimonta ma anche comportanti e gesti da leader, ruolo certificato dalla fascia di capitano consegnatagli da Immobile al momento del cambio. Con la rete di ieri, l’ex Liverpool ha raggiunto la 100° partecipazione a una rete con la maglia della Lazio (44 gol e 56 assist) portandosi a -1 da Milinkovic, fermo a 101.

Inoltre nella sfida di martedì in Champions contro l‘Atletico Madrid Luis Alberto scenderà in testa anche con l’obiettivo della Nazionale. La gara servirà a far capire agli spagnoli quanto il 10 meriti la chiamata delle Furie Rosse. Luis vuole continuare a stupire.