Caso Luis Alberto-Lazio, lo spagnolo si scusa e torna in gruppo: ma ecco la punizione di Lotito

Caso Luis Alberto-Lazio, lo spagnolo si scusa e torna in gruppo: ma ecco la punizione che Lotito ha in serbo per lo spagnolo

Come riporta il Corriere dello Sport oggi Luis Alberto tornerà in gruppo: il Mago sarà in gruppo con il resto della squadra. Prima di tutto ci sarà il confronto con Sarri e i compagni, in cui il giocatore chiederà scusa per la mancanza di rispetto nei loro confronti. Lo ha già preannunciato nei discorsi andati in scena ieri, in cui al tempo stesso ha ribadito i motivi del suo ammutinamento, che reputa corretto e per il quale sostiene di avere ragione.

Per risolvere l’ultimo caso, ieri si sono intensificati i contatti tra i suoi agenti e la Lazio, con l’obiettivo di sistemare tutto anche questa volta. In serata Lotito ha ricevuto i procuratori ed è stato trovato prima di tutto il punto d’incontro per quanto riguarda il ritorno del giocatore in gruppo. Per quanto riguarda il discorso rinnovo, però, tutto è rimasto congelato. E in que- sto caso la decisione non è stata di Luis Alberto, ma del presidente della Lazio. Una sorta di punizione per quanto accaduto, uno stand-by momentaneo per valutare il comportamento del Mago nelle prossime settimane e poi riproporre la propo- sta quando si saranno rassere- nati definitivamente gli animi.