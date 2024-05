Luis Alberto Lazio, spunta il RETROSCENA: cosa è successo a Formello prima dell’Empoli

Luis Alberto-Lazio, spunta il retroscena prima della gara contro l’Empoli: ecco perchè il Mago non è stato convocato da Tudor

Importante retroscena fornito da Il Messaggero sulla mancata convocazione di Luis Alberto nella gara poi vinta ieri dalla Lazio contro l’Empoli all’Olimpico.

Igor Tudor ha deciso di lasciare a casa lo spagnolo per una forte indolenza mostrata negli ultimi allenamenti e soprattutto per i pensieri legati al prossimo calciomercato biancoceleste: Luis Alberto ha infatti una ricca offerta dal Qatar e vorrebbe essere liberato a giugno. Da capire se, come anticipato in conferenza, Tudor lo riproporrà già dalla prossima gara contro l’Inter.