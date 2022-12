Luis Alberto, il Galatasaray è il primo esame per lo spagnolo

L’amichevole con il Galatasaray è per Luis Alberto un vero e proprio test per mettere a tacere alcune voci

Come sottolineato da La Repubblica, lo spagnolo è stato tra i migliori durante gli allenamenti di questi giorni. Il Mago giocherà titolare con Cataldi e Basic. E i riflettori saranno inevitabilmente puntati su di lui.