Luis Alberto: «Felice di essere in questa famiglia che è la Lazio» FOTO

Luis Alberto ha commentato il suo prolungamento di contratto con la Lazio con un messaggio sui social. Ecco le sue parole

Adesso è ufficiale: Luis Alberto sarà ha firmato il prolungamento del contratto fino al 2025. Lo spagnolo, dopo aver messo nero su bianco la sua volontà, ha dedicato un pensiero alla squadra e a questo momento. Ecco il suo messaggio su Instagram:

«Sono felice di essere in questo gruppo, in questo club e in questa meravigliosa famiglia che è la @official_sslazio 🦅 Rendiamolo ancora un po’ più magico 🎩».