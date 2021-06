Luis Alberto, possibile cambio ruolo per lui: l’idea di Sarri

Con Sarri Luis Alberto potrebbe davvero cambiare ruolo? Ecco quale sarebbe l’idea dell’ex tecnico del Napoli

In casa Lazio si attende l’ufficialità dell’approdo di Maurizio Sarri, ma intanto si parla già della grande novità che potrebbe portare il tecnico ex Napoli: il cambio di modulo. Ed ecco che questo potrebbe portare irrimediabilmente a un cambio di ruolo per tanti giocatori, tra cui Luis Alberto.

L’allenatore vorrebbe puntare sullo spagnolo, considerato incedibile ed è questa una delle sue principali richieste. Come rivelato da Il Corriere dello Sport, il Mago potrebbe fare il regista, figura cardine e fondamentale nel gioco del Comandante. Si tratterebbe di una novità per l’ex Liverpool, che dovrebbe quindi adattarsi a una nuova posizione in campo.