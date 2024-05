Luis Alberto Lazio, SVOLTA nella trattativa! Via libera di Lotito, si sta chiudendo per QUESTA cifra

Luis Alberto-Lazio, svolta nella trattativa: Lotito pronto ad accettare 10 milioni di euro, bonus inclusi, per il Mago spagnolo

Come riportato da Gianluca Di Marzio, il calciomercato Lazio sta per chiudere la trattativa con l’Al Duhail per la cessione a titolo definitivo di Luis Alberto.

Dopo i tentennamenti e il muro contro muro dei giorni scorsi, Lotito sta per concedere il via libera definitivo accettando una proposta da circa 10 milioni di euro, bonus inclusi. Le parti in queste ore sono in continuo contatto per chiudere, il Mago si appresta a lasciare Formello. Questa volta senza possibilità di ripensamento.