Luis Alberto svela: «Derby? Se perdi, devi restare chiuso in casa fino alla partita successiva, come minimo»

Luis Alberto racconta il derby di Roma: «Se perdi, devi restare chiuso in casa fino alla partita successiva, come minimo»

Luis Alberto, ex trequartista della Lazio e oggi protagonista all’Al Duhail in Qatar, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Fanpage.it. Di seguito un passaggio significativo delle sue parole.

SCELTA CHE RIFAREBBE – «Giocare con la Lazio».

RIMPIANTO – «Di non aver giocato di più in Nazionale».

PRE DERBY – «Io credo che per una partita così non ci sia nemmeno bisogno di grandi discorsi. Serve più motivazione quando giochi contro squadre che stanno sotto in classifica, perché lì rischi di scendere in campo più scarico. Per il derby invece sai benissimo cosa ti giochi. Se perdi, devi restare chiuso in casa fino alla partita successiva, come minimo. Credo che tutti abbiano anche quella paura di perdere che ti tiene sempre sul pezzo».

