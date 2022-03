Luis Alberto all'intervallo: «Bel primo tempo contro una squadra difficile. La dedica era per...»

Luis Alberto ha parlato ai microfoni di Sky Sport a fine primo tempo di Lazio-Cagliari: le parole dello spagnolo

MATCH – «Da tempo stiamo giocando bene però il risultati non erano quelli che volevamo. Abbiamo fatto un bel primo tempo contro una squadra che stava facendo bene. Ora ci aspettano altri 45′ minuti difficili».

DEDICA DOPO IL GOL – «La dedica era per Alberto Moreno, giocatore del Villarreal che si è infortunato per la seconda volta al ginocchio, il gol è per lui».