Il centrocampista della Lazio Luis Alberto si è mostrato sorridente con Pedro nell’aereo in partenza per la Danimarca

Lazio in volo direzione Danimarca per affrontare il Midtjylland in Europa League. Tra i passeggeri, ovviamente, anche Luis Alberto che su Instagram ha postato una foto in compagnia di Pedro.

«Con il mio complice» il post del Mago biancoceleste, sorridente insieme all’amico spagnolo.