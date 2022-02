ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

La famiglia di Luis Alberto è originaria di Siviglia e ieri aveva il cuore diviso a metà

Luis Alberto è sceso in campo ieri con la Lazio in Europa League contro il Porto, ma in contemporanea giocava anche il Siviglia. Qual è il collegamento? Ovviamente le origini del Mago, nato proprio nella città spagnola come sua moglie Patricia.

Quest’ultima, attraverso le sue storie Instagram, ha immortalato il padre sugli spalti del Sanchez Pizjuan mentre con lo smartphone guarda Porto-Lazio: «Quando tuo padre ha il cuore diviso tra Siviglia e suo genero», ha scritto la moglie di Luis Alberto.