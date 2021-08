Luis Alberto è pronto: il Mago guiderà il centrocampo contro l’Empoli

Luis Alberto sarà in campo nella sfida contro l’Empoli: lo spagnolo è pronto per guidare il centrocampo biancoceleste

Il contro alla rovescia per la sfida con l’Empoli sta ormai per finire e molti occhi sono puntati su Luis Alberto, uno dei più attesi nel match di sabato contro i toscani di Andreazzoli.

Come riportato da Il Corriere dello Sport, l’affaticamento muscolare, le polemiche e gli attriti sono messi alle spalle.. Lo spagnolo è tornato in forma per poter scendere sul campo del Castellani. L’iberico è tornato ad allenarsi in gruppo già da ieri partecipando alle prove tattiche. Indicazioni e carica ai compagni: il Mago vuole riprendersi la scena.