Luis Alberto a Sky: «Stasera un disastro ma sono tranquillo, ecco perchè»

Luis Alberto, trequartista spagnolo della Lazio, ha analizzato nell’immediato post-partita la sconfitta contro il Genoa

Intervenuto a Sky dopo Lazio-Genoa, Luis Alberto ha dichiarato:

Abbiamo fatto un disastro tutti. Non abbiamo cominciato bene, i primi 20 minuti li abbiamo lasciati giocare troppo. Non posso dire nulla, loro hanno giocato in 11 davanti alla porta, ma non siamo riusciti a trovare il gol. È mancata la rete per iniziare la rimonta. La traversa di Immobile e l’occasione di Kamada che per poco non segnava praticamente a porta vuota. Dobbiamo continuare, ci aspettano partite difficili e dobbiamo essere più squadra. Lavorare ed essere squadra. Così torneremo a vincere come l’anno scorso. Kamada viene da una squadra che giocava diversamente da noi. Lui, Taty e Isaksen sono quelli che stanno giocando di più. Kamada sta facendo bene, mi piace. Il problema non sono i nuovi ma siamo tutti. Se giochiamo come oggi con questa grinta e con la voglia di fare bene, sono abbastanza tranquillo. Ho fiducia nei miei compagni