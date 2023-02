Luis Alberto: «Mi dicevano che non sapevo calciare da fuori area…». Le parole del centrocampista spagnolo

Luis Alberto ha parlato a Lazio Style Channel dopo Lazio-Sampdoria.

VITTORIA E GOL – Oggi era importante vincere vista la gara difficile. Per me la Sampdoria ha giocato bene e non merita la classifica che ha. Per tanti anni mi hanno detto che non sapevo calciare da fuori area, e invece negli ultimi tempi mi riesce spesso. Ci si deve provare sempre e stare sul pezzo, io gioco sempre per la squadra. Oggi la squadra è stata un po’ più lenta del normale, l’ho detto anche io ai compagni sia in campo che nello spogliatoio. Non si può sempre giocare bene, prima queste gare non si vincevano e oggi sì.

ESULTANZA – Un’ esultanza che avevo promesso alla gente di Cadice. Ho imparato a non ascoltare nessuno. La gara è stata difficile e va bene vincere così. Il mister mi vede bene per quello mi fa giocare.

NAPOLI – Sfidiamo una delle tre squadre che gioca meglio in Europa, sono in stato di grazia, giocano un bellissimo calcio. Sarà una gara difficilissima ma sappiamo come affrontarla.